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مركز أول لطلاب "حاسبات عين شمس" في المسابقة البحثية لطلاب الجامعات المصرية

الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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تم تكريم طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس الفائزين بالمركز الأول فى المسابقة البحثية التى نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى لطلاب الجامعات المصرية فى موضوع بحثى بعنوان إستراتيجية التحول الرقمى فى الدولة المصرية وسبل تعزيز الذكاء الإصطناعى، وذلك يوم السبت الموافق 1262021.

هذا وقد كرم اللواء دكتور
مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، الفريق الفائز بالمركز الأول بالبحث الجماعى وهم ( الطالب حسام احمد زعبل - الطالب زياد احمد عبد السلام - الطالب زياد أيمن كمال - الطالبة سلمى نجيب محفوظ- الطالب عبدالرحمن بهاء السيد ) بقسم الحسابات العلمية، تحت إشراف د. محمد مرعى مدير مركز الاستشارات.
وهنأت أ.د. نجوى بدر عميد الكلية الطلاب الفائزين متمنيه لهم مزيدًا من النجاح والتقدم.
مركز أول لطلاب "حاسبات عين شمس" في المسابقة البحثية لطلاب الجامعات المصرية
مركز أول لطلاب "حاسبات عين شمس" في المسابقة البحثية لطلاب الجامعات المصرية
مركز أول لطلاب "حاسبات عين شمس" في المسابقة البحثية لطلاب الجامعات المصرية
مركز أول لطلاب "حاسبات عين شمس" في المسابقة البحثية لطلاب الجامعات المصرية

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