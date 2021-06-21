تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة استعدادا للامتحانات.. تعرف عليها

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مجموعة من التعليمات الهامة لطلاب الثانوية العامة أثناء عقد الامتحان التجريبي وأيضا استعدادا للامتحانات النهائية المقرر إنطلاقها رسميا في 10 يوليو المقبل، وعن التعليمات المهمة لطلاب الثانوية العامة استعدادا للامتحانات، وفقا لوزارة التربية والتعليم إليكم التالي:





- إذا تأخر عن موعد بدء الامتحان في أى مادة مدة لا تزيد عن 15 دقيقة بعذر يقبله رئيس اللجنة يسمح له بدخول الامتحان وإذا زادت مدة التأخير عن ذلك لا يسمح بدخول الامتحان في هذه المادة فقط .





- محاولة الغش أو التخاطب مع غيرك من الطلاب أو مطابقة اللوائح التي تعرضك لالغاء امتحانك تطبيقا لأحكام القرار الوزاري رقم 24 المنظم لذلك بشأن تنظيم أحوال الغاء الامتحان والحرمان منه وذلك دون الاخلال بالعقوبات الجنائية وفقا لأحكام القانون الصادر بشأن مكافحة أعمال الاخلال بالامتحان ويتعين عليك الاطلاع علي القرار الوزاري من خلال الموقع.





- التأكد من عدد أوراق الأسئة قبل بدء الإجابة.





- يكتب الطالب البيانات الخاصة به بكراسة الأسئلة وورقة الإجابة باللغة العربية وبخط وأضح قبل البدء في الإجابة بما فيها كود الجلسة الامتحانية.





- عدم كتابة اسمه أو رقم الجلوس في غير المكان المخصص لذلك بكراسة الاسئلة وكذلك ورقة الاجابة.





- ظلل الدائرة ذات الرمز الدال علي الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا بورقة البابا شيت.





- تسليم كراسة الأسئلة وورق الإجابة إلى الملاحظ يدا بيد بعد انتهاء الإجابة .





- يجب أن تحمل معك جميع الادوات اللازمة لامتحان أي مادة اذا لا تصرف لك إلا كراسة الأسئلة وورقة الإجابة.





- عدم الدخول إلى مقر الامتحان بأي كراسات أو مذكرات أو الهاتف المحمول أو أي أجهزة تساعد عل الغش ومصرح لك فقط باصطحاب الكتاب المدرسي .





- يتسلم الطلاب الذين ( تسلموا جهاز الحاسب اللوحي ) كراسة أسئلة ورقية بالاضافة الي ورقة اجابة (بابل شيت) تكون الاجابة بها أمرًا (إلزاميا) وعليه تسجيل نفس الاجابة علي جهاز اللوحي التابلت (اختيارية).





- لا يسمح بخروج الطالب من الامتحان إلا في النصف ساعة الأخيرة من الزمن المقرر لامتحان المادة وبعد تسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة.





- كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية التي قد تصل لإلغاء امتحانه في الدور الأول وحرمانه من اداء الامتحان في الدور الثاني.





- التأكيد علي ضرورة حضور الطالب الامتحان بالتابلت والتأكيد علي أهمية رصد الاجابة بالبابل شيت والتأكيد عليها بالتابلت ضمان لحق الطالب.





- التأكيد علي التعليمات الفنية الأساسية مثل الغاء الإضاءة التلقائية وزيادة زمن شاشة التوقف واضافة اللغة الثانية وإلغاء شاشة القفل والمتقدم في الجوجل كروم والغاء علامة التشكيك بوكس من أمام المتصفح الأمن وكذلك مساعدة التصفح الامن.





- تعريف الطلاب بالأخطاء التي يمكن أن تظهر أثناء الامتحان وكيفية حلها.





-التأكيد علي الطلاب بضرورة الحصول علي كلمة المرور والباسوورد الصحيح الخاص بالاختبار وليس خاص باختبار آخر.





- التأكيد علي الطلاب باستخدام المنصة local exam .





- التأكيد علي الطلاب بضرورة الحضور الامتحان بدون شريحة البيانات والتأكيد علي عدم وجودها بالتابلت.





- توجيه الطلاب بضرورة غلق التابلت قبل الدخول للمدرسة المنعقد بها لجنة الامتحان وفتحة داخل اللجنة الفرعية





- التشديد علي الطلاب بعدم عمل ريفرش أو ريلود للصفحة أثناء سير الامتحان بشكل طبيعي تجنب لحدوث مشاكل.





- التأكيد علي الطلاب بشحن بطارية التابلت.