محافظ الفيوم: مليار جنيه لمشروعات الري بالفيوم في عهد الرئيس السيسي



قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه تم تنفيذ 107 مشروعًا لقطاع الموارد المائية والري بنطاق محافظة الفيوم منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بإجمالي تكلفة تجاوزت مليار جنيه.



وأضاف، أن مشروعات الزراعة والري تتحرك بصورة متكاملة، مشيرًا إلى أنه يجري تنفيذ مشروعات تبطين الترع وفقًا للمعايير المقررة من وزارة الري، ويصاحبها التوسع في مشروعات الري الحديث، وتبطين المساقي، للحفاظ على المياه من الإهدار وزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد تحسنًا ملحوظًا ونتائج حقيقية إيجابية، نتيجة التوسع فى تنفيذ مشروعات الري الحديث وتبطين الترع والمساقي، بالتنسيق بين مديريتي الزراعة والري والبنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وكشف المحافظ عن المشروعات التي تم تنفيذها بنطاق المحافظة خلال السنوات السبعة الماضية شملت 58 مشروع إحلال وتجديد بقيمة 240 مليون جنيه، و7 مشروعات إنشاء كباري وجسور بقيمة 35 مليون جنيه، ومشروعين لإنشاء محطات تغذية بقيمة 97 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 12 مشروعًا لتطوير المساقي بإجمالي 351 مليون جنيه، و5 مشروعات لتطوير المحطات بقيمة 38 مليون جنيه، و23 مشروعًا لتأهيل وتبطين الترع بقيمة 240 مليون جنيه.



ولفت "الأنصاري" إلى التنسيق مع عدد من الجهات لتشجيع المزارعين، ومنها البنك الزراعي المصري لتقديم حوافز وميزات كبيرة للمزارعين، لتشجيعهم على تطبيق نظم الري الحديث بأراضيهم، حيث يتم صرف مبلغ 15 ألف جنيه للفدان الواحد للتحويل لنظام الري بالتنقيط، و20 ألف جنيه للتحويل لنظام الري بالرش، ويتم السداد على 5 سنوات بفائدة مدعمة تبلغ نحو 5 % بشكل متناقص، وذلك لتحقيق أكبر استفادة للمزارعين من نظم الري الحديث في زيادة الإنتاج وجودته فضلًا عن ترشيد استهلاك مياه الري.

