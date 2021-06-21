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تفاصيل حملة صحية مكبرة تغلق 4 صيدليات وتفتح 3 آخرين في الدقهلية

الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على غلق 4 إداريا لمدة شهر لمخالفتها للقانون وممارستهما النشاط دون تعيين مدير مسئول بميت طريف بمركز دكرنس وبقرية صدقا مركز ومدينة تمي الأمديد.

فتح 3 صيدليات
كما وافق المحافظ على إعادة ممارسة النشاط ل 3 صيدليات أخرى لتلافى ملاحظة الغلق الإدارى لهما وتعيين مدير مسئول بقرية كفر غنام بمركز السنبلاوين وميت الكرما مركز طلخا والمعصرة بمركز بلقاس لتلافي الملاحظات وتعيين مدير صيدلي مسئول..

فتح 9 منشآت
كما قرر المحافظ إعادة الفتح ل 9 منشآت للعلاج الحر لإجراء المعاينات من قبل اللجان المختصة لصدور الترخيص اللازم شملت معامل تحاليل ومستشفيات تخصصية للجراحة ومراكز للعلاج الطبيعي والأشعة بمراكز السنبلاوين ونبروه والجمالية والمنصورة وبلقاس.

محافظ الدقهلية
ووجه محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الغلق للصيدليات المشار اليهما، واتخاذ الإجرات بشأن اعادة ممارسة النشاط للصيدليات الأخرى وايضا سرعة انهاء المعاينات لمنشآت العلاج الحر المذكورة واستصدار التراخيص اللازمة لها وفقا للقوانين والقواعد المنظمة للعمل.

وكيل صحة الدقهلية
جاءت قرارات وتوجيهات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقارير التى عرضها الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج حملات التتفتيش والمتابعة لادارتي الصيدلة والعلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية.

وقد وجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة لضرورة إستمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات وأيضا محلات بيع الاغذية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين مؤكدا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين.

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