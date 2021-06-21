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"البحوث الإسلامية" يعلن الفائزين بمسابقة الإعجاز التشريعي في الميراث

الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلنت لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، بمجمع البحوث الإسلامية، عن الفائزين بجوائز مسابقة (الإعجاز التشريعي في قضية الميراث)، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب _شيخ الأزهر.
وقال د. نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن المسابقة تأتي في إطار أنشطة المجمع ولجانه العلمية لتشجيع الباحثين على القراءة والاطلاع والبحث في هذه القضايا المهمة، حيث حظيت هذه المسابقة بدعم كامل من فضيلة الإمام الأكبر، والذي يوجّه دائمًا بتكثيف هذه الأنشطة لتحقيق رسالة الأزهر العلمية ودوره الدعوي.
أضاف عيّاد أن المسابقة شهدت إقبالًا من جانب الباحثين المهتمين بالكتابة في هذا التخصص، كما أن الأبحاث المقدمة خضعت للتحكيم من جانب بعض الأستاذة المتخصصين لاختيار أفضل الأبحاث المقدمة والمستوفية لشروط البحث العلمي والمحققة لأهداف ومحاور المسابقة، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد احتفال لتكريم الفائزين وتسلميهم الجوائز بمقر مجمع البحوث الإسلامية بمدينة نصر وذلك في الخامس من شهر يوليو القادم.
ويحصل الفائز الأول في المسابقة على جائزة قدرها 15 ألف جنيه، والثاني على 10 آلاف جنيه، والثالث على 5 آلاف جنيه، أما بالنسبة للجوائز التقديرية من الأول إلى الرابع فيحصل الفائزون على 3 آلاف جنيه قيمة الجائزة لكل واحد منهم، ومن الخامس إلى العاشر على ألفي جنيه.

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