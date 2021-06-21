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تسجيل 53 ألفًا و256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:35 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم الاثنين، 53 ألفاً و256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقالت السلطات الصحية الهندية، إن هذه أدنى حصيلة  إصابات يومية يتم تسجيلها منذ 88 يوماً. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 29 مليونا و 935 ألفاً و221 حالة.

 

وأشارت الصحة الهندية، إلى أنه تم تسجيل 1422 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 388ألفاً و135 حالة، وفقًا لصحيفة تايمز اوف انديا.

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