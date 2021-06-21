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موسيماني يجتمع بمعاونيه في الأهلي بعد العودة للتدريبات

الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:35 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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يعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعًا مع معاونيه في مران الفريق الأحمر غدًا استعدادًا لمواجهة الإياب أمام الترجي التونسي.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة بعد العودة من تونس.

ويقوم موسيماني خلال هذا الاجتماع مع معاونيه خلال مران الغد لوضع الخطة والبرنامج الذي سيؤديه الفريق استعدادًا لمباراة الترجي التونسي.

كما يضع موسيماني بالتنسيق مع معاونيه خطة مباراة الترجي التونسي المقبلة والتحضير لها.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل على استاد السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب في تونس حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدف نظيف سجله مهاجمه محمد شريف.

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