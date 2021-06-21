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"كان يلعب".. التصريح بدفن جثة طفل لتعرضه لصعق كهربائي بالصف

الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن جثة طفل، إثر تعرضه لصعق كهربائي نتيجة لهوه في الشارع بالصف.

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مصرع طفل بصعق كهربائي بمركز الصف بالجيزة.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي، لتشريح جثة الطفل، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وكشفت التحقيقات الاولية، أن الطفل أصيب بصعق كهربائي، إثر ملامسه سلك كهرباء في الشارع.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع طفل بإحدى قرى مركز الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع طفل خلال لهوه بالشارع.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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