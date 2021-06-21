غياب ثلاثي المنتخب الألماني عن المران الجماعي قبل مواجهة المجر

غاب توماس مولر وماتس هوميلز وإلكاي جوندوجان، اليوم الإثنين، عن تدريبات المنتخب الألماني، بينما بدا روبين جوسنس لائقًا، وذلك خلال الاستعداد لمواجهة المنتخب المجري مساء الأربعاء في ختام دور المجموعات باليورو.





ويعاني مولر وهوميلز من إصابات خفيفة في الركبة، بينما يعاني جوندوجان من إصابة في ربلة الساق.





ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الإصابات تهدد مشاركتهم في المباراة أمام المجر، والتي يحتاج فيها المنتخب الألماني إلى الفوز أو التعادل من أجل ضمان التأهل لدور الستة عشر.





ووشارك يوناس هوفمان، الذي عانى مؤخرا من إصابة في الركبة، في التدريبات، بينما خضع توني كروس لتدريبات منفردة.





ولا يزال لوكاس كلوسترمان غائبا عن تدريبات المنتخب، إثر إصابته بتمزق عضلي في الفخذ.





وشارك جوسنس في التدريبات رغم أنه عانى من آلام في العضلة الضامة عقب المباراة أمام البرتغال، والتي لعب فيها دورا بطوليا قاد المنتخب الألماني لانتصار ثمين 4-2.





ويبدو من المؤكد الآن أن يشارك جوسنس أساسيا في المباراة أمام المنتخب المجري.