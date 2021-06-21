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لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على شكل "البابل شيت" وتعليمات الإجابة عن الأسئلة

الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
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ننشر لكم في السطور التالية شكل "البابل شيت"، والتعليمات الموجودة خلقه، في الامتحان التجريبي للثانوية العامة الذي تم انعقاده صباح اليوم.

وتضمنت ورقة البابل شيت 60 جزئية، مقابل 50 سؤالا فى كراسة الأسئلة، ويجيب الطالب عن الخمسين سؤالا ويسلم ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة "البابل شيت" بعد انتهاء الامتحانات.
 
ويوجد بداخل ورقة البابل شيت بيانات الطالب كالتالى" الاسم رباعيا + اسم المادة والإدارة التعليمية والمديرية التابعة لها + اسم اللجنة+ رقم الجلوس".
 
ومن جهتها، كشفت وزارة التربة والتعليم عن تعليمات الطلاب في ظهر البابل شيت كالتالى: 

- عزيزى الطالب اقرأ التعليمات بعناية.
 - اقرأ السؤال جيدا وفكر فيه قبل إجابته.
- استخدم القلم الجاف الأزرق فقط فى الكتابة ولا تستخدم مزيل كتابة.
- عند إجابتك عن الأسئلة ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال.
- عند اجابتك إجابة خاطئة ثم قمت بالشطب قم بتظليل الرمز الدال على الإجابة الصحيحة وسيتم احتسابها.
- إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم تكرار الإجابة تعتبر الإجابة خاطئة.
- ممنوع الكشط فى ورقة الإجابة.
- كن حريصا على تظليل إجابتك فى نطاق دائرة الإجابة.
- تأكد من كتابة بيانتك كاملة أعلى ورقة الإجابة قبل البدء فى الامتحان.
- لا تكتب اسمك او اى من بياناتك إلا فى المكان المخصص فى ورقة الإجابة.
- فى حالة استلامك ورقة أسئلة ناقصة أو مطبوعة بشكل تالف اطلب ورقة جديدة من الملاحظ.
- تأكد من تطابق ورقة من رقم السؤال فى ورقة الأسئلة مع رقم السؤال فى ورقة البابل شيت.
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على شكل "البابل شيت" وتعليمات الإجابة عن الأسئلة
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على شكل "البابل شيت" وتعليمات الإجابة عن الأسئلة

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