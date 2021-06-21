برنامج "صقر 78".. محافظة الإسكندرية تبدأ تدريب الأجهزة التنفيذية لمواجهة الكوارث

انطلق صباح اليوم الأثنين أعمال برنامج التدريب العملي المشترك بين محافظة الإسكندرية وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة (صقر 78 ) والذي ينفذ خلال الفترة من 20_ 22 يونيو الجاري.

ويهدف إلى تنمية مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة المتوفرة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ومساعد رئيس فرع التنسيق المدني بهيئة عمليات القوات المسلحة، والمستشار العسكري للمحافظة، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

ونقل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة؛ والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وفي كلمته؛ رحب المحافظ بجميع الحضور مقدما الشكر لقيادات القوات المسلحة وقيادة الدفاع الشعبي والعسكري لمجهوداتهم المبذولة لعبور أي أزمة نمر بها.

كما وجه الشكر لجميع الجهات المشاركة بالبرنامج، مؤكدا أن مجابهة الأزمات والكوارث من أهم الموضوعات، فالمؤسسات القوية لابد أن يكون لديها رؤية واضحة لمجابهة أي أزمة تتعرض لها، من خلال الإستجابة السريعة والتحرك الفوري وتحمل المسئولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتراث الوطن، وعمل سيناريوهات مستقبلية للتعامل وقت وقوع الأزمات ما يساعد على تجاوزها وتقليل الخسائر الناجمة عنها خاصة وأن مجابهة الأزمات والكوارث من أهم القضايا والتحديات التي تواجه البلاد.

وأوضح المحافظ أن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والطوارئ الذى يتم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، يتم لتحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بتأمين المنشآت ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأزمات والكوارث، وأهمها تنمية مهارات الاستخدام الأمثل للمعدات والإمكانيات المتاحة فى حال حدوث طوارئ، لذا لابد من الاستفادة من هذا التدريب على الوجه الامثل.



وفي السياق ذاته؛ كرمَ محافظ الإسكندرية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، أسر الشهداء، الذين بذلوا أرواحهم دفاعا عن أرض الوطن.

