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رئيس الوزراء اليوناني: ندعم الموقف المصري بشأن سد النهضة

الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجه كيرتاكوس ميتوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال، لافتا إلى أنه يزور مصر للمرة الثالثة منذ توليه منصب رئيس وزراء اليونان.

وأشار " ميتوتاكيس "، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، إلى أن العلاقات قوية بين البلدين، حيث أن مصر واليونان يدعمون الثوابت غير المتغيرة، وعدم التدخل في شئون الدول الأخر، لافتا إلى أن مصر واليونان يبحرون معا في إطار التعاون..

وأضاف رئيس وزراء اليونان، أننا نريد أن يكون البحر المتوسط رابطا للتقريب بين الشعوب وليس للتفريق بينهم.

وأكد أن بلاده تدعم مواقف مصر بخصوص قضية سد النهضة، ونعترف تمامًا بحقوق مصر في المياه، وهذه المشكلة يجب أن تحل بالطرق السلمية لأن المياه مسألة الحياة.

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