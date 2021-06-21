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نجم الأهلي يطلب المشاركة خلال المباريات المقبلة

الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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طلب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وابتعد كهربا عن المشاركة مع الأهلي في مباراة الترجي التونسي السابقة والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدف دون مقابل حيث تواجد على مقاعد البدلاء لكن موسيماني لم يلجأ إليه ولم يمنحه فرصة المشاركة في المباراة ولو بديلًا.

واستفسر كهربا من الجهاز الفني للأهلي عن سبب استبعاده من المشاركة في مباراة الترجي التونسي الماضية حيث طلب المشاركة في مباراة الإياب المقرر لها السبت المقبل.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة بعد العودة من تونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل على استاد السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب في تونس حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدف نظيف سجله مهاجمه محمد شريف.

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