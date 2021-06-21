السجن المؤبد لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها في محاكمة المتهم مصطفى حسن محمد في القضية رقم 350 لسنة 2021 جنايات الوايلي.



وعاقبت المحكمة المتهم غيابيا بالسجن المؤبد عما أسند اليه.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وبحضور محمد مجدي عبدالرحمن عضو نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.



ووجهت النيابة للمتهم اتهامات الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.