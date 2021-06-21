"أمهات مصر" يقيمن الامتحان التجريبي الثالث في يومه الأول





رصدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، الإمتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة.





وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية اشتكوا من ضيق وقت إمتحان مادة الاستاتيكا لطلاب العلمي رياضة بالشغبة العلمية، موضحين أن عدد الأسئلة لا تتناسب مع الوقت المخصص للإمتحان، مؤكدين أن هذه مشكلة تواجه طلاب علمي رياضة كل عام.





وأضافت "عبير" أن إمتحان مادة الاستاتيكا جاء في مستوي الطالب المتوسط، بحسب عدد كبير من أولياء الأمور، إضافة إلي سقوط السيستم في بعض اللجان.





وأوضحت "عبير" أن إمتحان مادة الأحياء لطلاب العلمي علوم بالشعبة العلمية، جاء متوسط الصعوبة في أغلبه، بينما جاءت بعض الأسئلة غير مباشرة لبعض الطلاب، فضلا عن تاخر تسليم البابل شيت لطلاب في بعض اللجان.

