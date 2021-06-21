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موسيماني يُفكر بمشاركة ياسر إبراهيم أمام الترجي

الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يُفكر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الدفع بياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر في مباراة الترجي التونسي المقبلة.

ويستقبل الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل على ستاد السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدرس موسيماني إشراك ياسر إبراهيم في مباراة السبت المقبل أمام الترجي التونسي خوفًا من حصول أيمن أشرف على بطاقة صفراء ستحرمه من خوض المباراة النهائية حال تأهل الأهلي.

 ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة بعد العودة من تونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل على استاد السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب في تونس حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدف نظيف سجله مهاجمه محمد شريف.

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