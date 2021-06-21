عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة





كشف مصدر خاص داخل جهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الآونة الأخيرة بشأن الحصول على توقيع واحد من أبرز لاعبي فريق نادي الجونة.





وفي تصريحات خاصة للفجر الرياضي قال المصدر الذي رفض الافصاح عن اسمه أن القلعة الحمراء لم تفاوض سيرجي أكا وكل ما أثير حول اللاعب غير صحيح حيث لم يطلب موسيماني الحصول على خدماته.





وأضاف:" الأهلي لديه طفرة كبيرة في وسط الملعب في الوقت الذي يتوفر فيه على تكدس هائل على مستوى اللاعبين الأجانب لذلك لم يتم التفاوض مع اللاعب".





يُذكر أن سيرجي أكا ينتهي عقده مع فريق نادي الجونة بنهاية الموسم الجاري وإرتبط إسمه بالإنتقال إلى بعض فرق الدوري المصري ومنها العملاقين بيراميدز والزمالك.