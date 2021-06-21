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احمد الفيشاوي يروي موقفاً مؤثراً لوالده في اليوم العالمي للأب

الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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تذكر الفنان أحمد الفيشاوي والده بكلمات مؤثرة وروي موقفًا قبل وفاته بأسبوع واحد وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".


نشر الفنان أحمد الفيشاوي مجموعه صور له برفقة والده الراحل فاروق الفيشاوي وعلق :" أبويا اتكلم عن النجم الفنان الكبير قبل ما يتوفي بأسبوع كان بيعرض علي المسرح وكان دوره انه كان بيموت وبيقع علي المسرح ..اشتغل وابدع لاخر نفس حقيقة.. "


الجدير بالذكر ان الفنان أحمد الفيشاوي يقوم حاليا بتصوير فيلم " ريتسا" بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، مي الغيطي، أمير المصري، كارولين عزمي ويوسف عثمان ومن تأليف معتز فتيحه وإخراج أحمد يسري.

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