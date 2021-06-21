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احمد الفيشاوي يروي موقفاً مؤثراً لوالده في اليوم العالمي للأب
الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:52 م
آية عبد العزيز
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تذكر الفنان أحمد الفيشاوي والده بكلمات مؤثرة وروي موقفًا قبل وفاته بأسبوع واحد وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".
نشر الفنان أحمد الفيشاوي مجموعه صور له برفقة والده الراحل فاروق الفيشاوي وعلق :" أبويا اتكلم عن النجم الفنان الكبير قبل ما يتوفي بأسبوع كان بيعرض علي المسرح وكان دوره انه كان بيموت وبيقع علي المسرح ..اشتغل وابدع لاخر نفس حقيقة.. "
الجدير بالذكر ان الفنان أحمد الفيشاوي يقوم حاليا بتصوير فيلم " ريتسا" بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، مي الغيطي، أمير المصري، كارولين عزمي ويوسف عثمان ومن تأليف معتز فتيحه وإخراج أحمد يسري.
نشر الفنان أحمد الفيشاوي مجموعه صور له برفقة والده الراحل فاروق الفيشاوي وعلق :" أبويا اتكلم عن النجم الفنان الكبير قبل ما يتوفي بأسبوع كان بيعرض علي المسرح وكان دوره انه كان بيموت وبيقع علي المسرح ..اشتغل وابدع لاخر نفس حقيقة.. "
الجدير بالذكر ان الفنان أحمد الفيشاوي يقوم حاليا بتصوير فيلم " ريتسا" بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، مي الغيطي، أمير المصري، كارولين عزمي ويوسف عثمان ومن تأليف معتز فتيحه وإخراج أحمد يسري.
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