جوجل يغير واجهته الرئيسية احتفالا بـ يوم الأب العالمي 2021

قام محرك البحث الشهير جوجل، بتغيير واجهته الرئيسية، احتفالا بعيد الأب " يوم الأب العالمي " الموافق اليوم الاثنين 21 يونيو.





ووضع محرك البحث مجموعة قلوب تعبيرا عن الحب والعطاء الذي يمنحه الأب لأبنائه، والذي يمثل مناسبة مهمة للاحتفاء بالدور الهام الذي يقوم به الأب في حياة الأبناء.





عيد الأب 2021

ويعد عيد الأب احتفال عالمي اجتماعي، ويختص لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم، تحتفل بهذا اليوم العديد من الدول الغربية.





وفي البلدان الكاثوليكية يُحتفل بعيد الأب منذ القرون الوسطى في 19 مارس حيث يوافق عيد القديس يوسف النجار، وقد تم الحفاظ على تاريخ 19 مارس في بعض البلدان، حيث أصبح تقليداً موروثاً، وخصوصاً في أميركا اللاتينية.





وهناك العديد من البلدان تعتمد احتفال عيد الأب في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يوافق ثالث يوم أحد من شهر يونيو، وتم إنشاء واحدة من الاحتفالات الأولى للآباء في عام 1912 في الولايات المتحدة.





فكرة تخصيص يوم لعيد الأب

أول من جاءته فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب هي سونورا لويس سمارت دود من سبوكِين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة في عام 1909م بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم، وأرادت أن تكرم أباها وليم جاكسُون سمَارت.



