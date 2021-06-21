ننشر موعد إجازة عيد الأضحى 2021 ووقفة عرفات

يبحث المسلمون في جميع بقاع الأرض عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2021، لذا ننشر لكم في السطور التالية موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.





موعد عيد الأضحى 2021

وفقا للحسابات الفلكية، يتبقى 32 يوما على إجازة وقفة عرفات للاحتفال بأجواء عيد الأضحى المبارك 2021، ومن المقرر أن يكون يوم الاثنين 19 يوليو وقفة عرفات، وبالتالي يكون يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو، أول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي يستمر حتى يوم الخميس 22 يوليو.





إجازة عيد الأضحى