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ننشر موعد إجازة عيد الأضحى 2021 ووقفة عرفات

الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
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يبحث المسلمون في جميع بقاع الأرض عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2021، لذا ننشر لكم في السطور التالية موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.

موعد عيد الأضحى 2021
وفقا للحسابات الفلكية، يتبقى 32 يوما على إجازة وقفة عرفات للاحتفال بأجواء عيد الأضحى المبارك 2021، ومن المقرر أن يكون يوم الاثنين 19 يوليو وقفة عرفات، وبالتالي يكون يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو، أول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي يستمر حتى يوم الخميس 22 يوليو.

إجازة عيد الأضحى 
تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الاثنين 19 يوليو، ليوم الخميس 22 يوليو، بجانب الجمعة والسبت، ما يجعل الأحد الذي يسبق وقفة عرفات يوم في منتصف إجازتين رسميتين (العطلة الأسبوعية) و(إجازة عيد الأضحى)، لتصبح بذلك معدل أيام الإجازة 9 أيام، تبدأ من 16 يوليو 2021 وتنتهي يوم 24 يوليو 2021.

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