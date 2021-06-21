طبيب الأهلي يكشف موقف مصابي الفريق من مواجهة الترجي

كشف أحمد أبوعبلة، رئيس الطاقم الطبي بالنادي الأهلي، موقف مصابي الفريق من مواجهة الترجي التونسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، السبت المقبل.





وعبر موقع النادي، قال أبو عبلة: " محمد هاني، ينتظم في المران الجماعي الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء الراحة السلبية، التي حصل عليها مع الفريق، وهو الآن يؤدي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعد إصابته على مستوى العضلة الأمامية ".





وأضاف: "محمود متولي، ينتظم في المران الجماعي للفريق يوم الثلاثاء أيضا، بعد تعافيه من شد العضلة الخلفية وبات جاهزا في الوقت الحالي، بينما يحتاج أحمد رمضان بيكهام لـ3 أيام، من أجل العودة تدريجيا للمران الجماعي، بعد إصابته بإجهاد على مستوى العضلة الضامة".





وأوضح:" أكرم توفيق وبدر بانون لاعبي الفريق، اشتكيا من إجهاد خفيف على مستوى عضلة السمانة خلال لقاء الترجي، لكن حالتهما لا تثير أي قلق، وسيكونان جاهزين للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة".





كما خضع التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق، لجلسة استشفاء بأحد الأجهزة الطبية خلال رحلة العودة للقاهرة لمدة 60 دقيقة، بعد مشاركته أساسيا أمام الترجي لأول مرة مع الفريق منذ غيابه بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة بايرن ميونيخ الألمانى في نصف نهائي كأس العالم للأندية.





وأشار: "لاعبي الأهلي سيحصلون على لقاح كورونا، في إطار البرنامج المتبع ضمن الوقاية من الفيروس، لكن بعد انتهاء الفريق من لقاء العودة أمام الترجي، موضحا أن الجهاز الطبي يقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة لحصول لاعبي الفريق على اللقاح.





ويستأنف الأهلي تدريباته الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعدادات الخاصة بمباراة العودة أمام الترجي التونسي، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.



