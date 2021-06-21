هشام عباس يحرج محمد حماقي في حفل زفاف نجل مصطفى قمر ويُلقبه بالمطرب الصاعد





أحرج الفنان هشام عباس، محمد حماقي، خلال تواجدهما في حفل زفاف نجل الفنان مصطفى قمر، والذي أُقيم منذ أيام قليلة بأحد الفنادق الضخمة في القاهرة.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ڤيديو لهشام عباس، وهو يرحب بمحمد حماقي، في حفل الزفاف قائلاً:" المطرب الصاعد الواعد محمد حماقي" .



والجدير بالذكر أن النجم مصطفى قمر قد احتفل بزفاف نجله الأكبر إياد، بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، وذلك بحضور الأهل وأقارب العروسين، وكذلك حضور عدد من نجوم الفن والغناء، وعلى رأسهم تامر حسني، هشام عباس، محمد حماقي، هانى سلامة، محمد رجب، إيهاب توفيق، حميد الشاعرى، جنات، محمد لطفى، إدوارد، محمد نور، الموزع توما.



وشهد الحفل غناء مصطفى قمر عدد كبير من أغانيه القديمة أبرزها أغنية "السود عيونه" وذلك بمشاركة الفنانين الذين حضروا الحفل.