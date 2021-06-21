راموس مطلوب في الدوري الإيطالي

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل الإسباني سيرجيو راموس نجم دفاع ريال مدريد الإسباني خلال الموسم المقبل.





وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما المدير الفني هاتف راموس وعرض عليه فكرة الانضمام إلى ذئاب العاصمة الإيطالية .





وأكد الموقع الإيطالي أن راموس تلقى مكالمة جديدة من مورينيو عقب إعلان النجم الإسباني رحيله رسميًا عن ريال مدريد يوم الخميس الماضي.





وأوضح الموقع الإيطالي أن مورينيو طلب مجددًا من راموس الانضمام إلى روما لكن الصفقة معقدة بسبب ارتفاع الشروط المادية للنجم الإسباني.





وألمح الموقع الإيطالي أن المكالمة كانت عبارة عن دردشة بين أصدقاء خلال يوم صعب لراموس ثم عرض مورينيو فكرة اللعب في روما.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن عدم تأهل روما إلى بطولة دوري أبطال أوروبا سيمثل أزمة لراموس الذي يفضل اللعب على أعلى مستوى.





ولفت الموقع الإيطالي أن روما قد يستفيد من مرسوم النمو الذي يمنح مزايا ضريبية للاعبين الأجانب في إيطاليا من أجل إقناع راموس باللعب في الدوري الإيطالي.