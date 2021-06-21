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الإمارات تدين محاولة المتمردين الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مفخخة

الإثنين 21/يونيو/2021 - 02:12 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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أدانت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، محاولة المتمردين الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط السعودية بطائرة مفخخة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلن التحالف العربي، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط في السعودية،.

 

 وشدد التحالف على أنه ستيخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

 

 كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

 

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