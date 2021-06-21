4 تحركات من جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة.. اعرفها

شهدت الساعات الأخيرة عدد من التحركات الهامة من قبل جامعة الدول العربية بشأن ملف سد النهضة العالق بسبب العناد الأثيوبي مع مصر والسودان، الذي أدى إلى عدم توقيع أية إتفاق يرضي كافة الأطراف حتى الآن.





يذكر أن إثيوبيا تعتزم الانتهاء من المرحلة الثانية من ملء السد في موسم الفيضان المقبل، وهي خطوة يرفضها السودان ومصر قبل التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا.



وطالبت مصر والسودان المجتمع الدولي بالتدخل "لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب".





اجتماع الدوحة البديل

وفي وقت سابق، استضافت الدوحة اجتماعا استثنائيا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية لبحث الخلافات المائية بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، وأكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، عقب المناقشات أن الدول العربية تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة لبحث الخلاف بشأن اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة الذي شيدته على النيل الأزرق.



تضامن مع مصر والسودان

اوقال سامح شكرى وزير الخارجية إن أعضاء جامعة الدول العربية أبدوا تضامنا كاملا وتأييدا لكل من مصر والسودان فيما يخص قضية سد النهضة لعدالة القضية.





مطالبات لمجلس الأمن

كما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن اجتماع الدوحة أثار نقاطا مهمة، وأولها أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء من الأمن القومي العربي، موضحا أنها المرة الأولى التي يعلن فيها هذا الأمر، أما الثانية، فهي مطالبة مجلس الأمن بعقد اجتماع حول هذه القضية.





وأضاف أن مجلس الأمن لن يعقد اجتماعا بناء على طلب الجامعة العربية، وبالتالي هناك انتظار لتحرك تالٍ، على غرار طلب تتقدم به إحدى الدول لعقد جلسة حول قضية سد النهضة.



وأشار إلى أن تدخل الجامعة العربية فى قضية سد النهضة ليس جديدا، حيث سبق لها وأن شكلت لجنة مكونة من عدة دول، بالإضافة إلى مبعوث الجامعة فى الأمم المتحدة، لمتابعة هذه القضية.



وأوضح أن هناك حاجة ملحة لكى تتبنى دولة عضو فى مجلس الأمن مطلب عقد جلسة حول القضية، على غرار تونس، موضحا أن الأمر سيأتى بناء على طلب مصر أو السودان.



وأوضح أن القرار العربى يتضمن احتجاجا على أى خطوة من شأنها ملء السد بشكل غير قانونى، يمثل تهديدا للأمن المائى لمصر والسودان.



تشكيل لجنة في نيويورك

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إن الجامعة العربية شكلت لجنة في نيويورك تضم السعودية والأردن والعراق ومندوب الجامعة لتنسيق الطرح العربي بشأن سد النهضة أمام مجلس الأمن مع مصر والسودان.





