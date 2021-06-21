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تبدأ بـ 200 جنيه.. تعرف على جميع أسعار صكوك الأضاحي وطرق الدفع

الإثنين 21/يونيو/2021 - 02:18 م
أسعار صكوك الأضاحي
أسعار صكوك الأضاحي
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تبدأ بـ 200 جنيه.. تعرف على جميع أسعار صكوك الأضاحي وطرق الدفع

يلجأ كثير من المسلمين لشراء صك الأضحية قبل عيد الأضحى المبارك، إذا عجزوا عن تدبير ثمن شراء الأضحية بالكامل.

صكوك الأضاحي
وتيسيرا على المواطنين، سنستعرض لكم متابعينا الكرام، في السطور الآتية، طرق دفع صحوك الأضاحي عبر الجهات المختلفة.

أسعار صكوك الأضاحي
يصل سعر صك الأضحية للحم البلدي إلى 3400 جنيه، كما يصل سعر صك الأضحية للحم المستورد إلى 1950 جنيها، بينما يصل سعر التبرع بـ3 كيلو من اللحوم إلى 200 جنيه.

طرق دفع صكوك الأضاحي 
للتبرع عبر وزارة الأوقاف، يمكن أن تتصل أو ترسل رسالة (طلب صك) عبر واتساب على أي من الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258)، متضمنة: (الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك).

يمكن للراغبين في شراء صك الأضحية أن يسجل بعض البيانات من خلال هذا الرابط (اضغط هنــــــــــــا).

ويمكنك دفع صكوك الأضاحي من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحي الأوقاف التالية: (جميع مديريات الأوقاف، البنك المركزي المصري، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي المصري، البريد المصري، وفوري) .

يمكن إرسال صك التبرع بالأضحية، من خلال البنك المركزي المصري، على رقم حساب 2 22222 450 9.

ومن خلال بنك مصر، على رقم حساب 1400001009999999.

أو من خلال البنك الأهلي المصري على رقم حساب 0013070465285400014.

ويمكن استقبال صكوك الأضاحي والتبرع بها من خلال البنك الزراعي المصري، على رقم حساب 919002000155711006.

ويمكن دفع صكوك الأضاحي من خلال البريد المصري، على رقم حساب 0163600034039818.

ويمكن التبرع من خلال أقرب فرع من فروع مؤسسة مصر الخير عن طريق الاتصال بـ16140.

ويمكن دفع صكوك الأضاحي، من خلال حساب موحد بجميع البنوك على رقم 888777.

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