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روسيا تسجل 17378 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 21/يونيو/2021 - 02:30 م
روسيا
روسيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 17378 إصابة جديدة بفيروس كورونا و440 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ووفقًا للمركز الروسي لمكافحة الوباء، تتوزع الإصابات الجديدة على 84 إقليما، وسجلت العاصمة موسكو أكبر عدد منها، بلغ 7584 مقابل 8305 في اليوم السابق، تلتها المناطق المجاورة لمدينة موسكو حيث بلغ عدد الإصابات فيها 1811 إصابة، ثم مدينة بطرسبورغ التي سجلت 1046 إصابة جديدة بالفيروس.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و334204 أشخاص، وتعافى من الإصابة 4 ملايين و878333 شخصا منهم 8361 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات 129801 حتى الآن.

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