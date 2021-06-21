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رئيس وزراء اليونان: ترسيم الحدود البحرية مع مصر مثال يُحتذى به في التعاون والتفاهم (فيديو)

الإثنين 21/يونيو/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال كيرتاكوس ميتوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، إن العلاقات بين مصر واليونان وثيقة وتاريخية ويتم دعمها بالتعاون بين حكومتين مصر واليونان.

وأضاف " ميتوتاكيس "، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أننا نريد أن يكون البحر المتوسط رابطا للتقريب بين الشعوب وليس للتفريق بينهم، مشددًا على أن أهداف مصر واليونان متفقة في حفظ السلام بالشرق الأوسط.

وتابع رئيس وزراء اليونان، أننا نتفادى الدخول في مشكلات جديدة في منطقة الشرق الأوسط، معتبرًا أن الاتفاق بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية مثال يحتذى به في التعاون والتفاهم في إطار القانون الدولي، وهي اتفاقية حتمت وجود سلام وتعاون في منطقة شرق المتوسط، معربًا عن أمله أن تمتد هذه الاتفاقية مع باقي الدول.

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