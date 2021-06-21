ضرورة التوصل لاتفاق ملزم لسد النهضة.. رسائل "السيسي" خلال لقاء رئيس الوزراء اليوناني



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة رسائل هامة خلال لقاء رئيس الوزراء اليوناني، الذي تطرق للملفات الإقليمية، والتأكيد على سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.



يرصد "الفجر"، أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء اليوناني.



روابط العلاقات الثنائية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العلاقات المصرية اليونانية، والتي تجمعهما روابط صداقة متميزة، مشيرًا إلى أن موقف مصر ثابت من منطقة شرق المتوسط، واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول.



وأضاف السيسي، أن مصر تشدد على التضامن مع اليونان في أي أمر من شأنه انتهاك سيادتها، والتشاور عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل.



تنامي العلاقات الثلاثية

وأوضح الرئيس، أن العلاقات بين البلدين شهدت تناميًا ملحوظًا في حجم التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري، سواء كان على المستوى الثنائى أو التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان.



طفرة في كافة المجالات

وأشار السيسي، إلى الاتفاق على أهمية تحقيق طفرة نوعية في كافة جوانب العلاقات خاصة زيادة قيمة التبادل التجارى، وتشجيع الاستثمار اليوناني، وتفعيل مشروعات الطاقة ودعم التعاون السياحى والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين، والعمل على استئناف حركة البواخر.



التطرق للملفات الإقليمية

وتطرق اللقاء، إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية، لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة المتضرر من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في إطار مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية وعودة الطرفين الفلسطينى والاسرائيلى إلى مائدة المفاوضات للتوصل إلى تسوية شاملة وفق قرارات الشرعية الدولية.



الملف الليبي

وبحثا الطرفان، الملف الليبى وأكدا على دعم الاشقاء في إجراء الانتخابات نهاية العام الجارى، وتسهيل إجرائها لتجرى في موعدها.



وكذلك التأكيد على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية دون مماطلة وتفكيك المليشيات المسلحة، وعودة ليبيا إلى أبنائها.



التطرق لسد النهضة

كما بحثا أزمة سد النهضة والتأكيد على سرعة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد، وأن يكون للمجتمع الدولي دوره حفاظًا على استقرار المنطقة.

