وكيل "حقوق النواب": انخفاض إصابات كورونا ليس مبررا للتهاون في التدابير الاحترازية





ناشد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بالحرص المستمر على عدم التهاون في تدابير كورونا.





وأكد "أبو العلا" في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الإثنين، أن العديد من المصريين لديهم تصورات بشأن العلاقة بين عدم الالتزام بتدبير كورونا، وارتفاع درجات الحرارة، وهو أمر غير صحيح ولابد من الانتباه بشأنه حرصا على المصلحة العامة.





ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن انخفاض الإصابات من كورنا، ليس مبررا بالتهاون في التدابير الاحترازية، ولابد أن تواصل الأجهزة المعنية أدائها في تطبيق القانون بشأن هذه التدابير حتى تستمر الأوضاع في الهدوء دون أي زيادات جديدة.





كانت وزارة الصحة، أعلنت تراجع إصابات فيروس كورونا اليومية لأكثر من ٦٥٪؜، والوفيات لأكثر من ٣٠ ٪؜، وهو ما يؤكد انكسار الموجة الثالثة من إصابات كوفيد ١٩، بفضل الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية والحصول علي التطعيمات.



