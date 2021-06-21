مهاجم الأهلي يرفض الدخول في صفقة تبادلية

رفض مروان محسن مهاجم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى الدخول في صفقة تبادلية مع أي لاعب حال الاستغناء عن خدماته هذا الموسم، وإنهاء عقده مع نادى.





وأبلغ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى، رفضة الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم، وأكد له أنه متمسك باستكمال مدة عقده كاملة.





ووفقا لما ذكرته بعض المصادر، أن مروان محسن طلب من الكابتن سيد عبد الحفيظ بضرورة منحه الاستغناء الخاص به حال رغبه الجهاز الفني للفريق برحيله وعدم إجباره على تمثيل فريق آخر في صفقة تبادلية.





وكانت الأنباء تشير إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، أبلغ مروان محسن بعدم الحاجة لجهوده الفترة المقبلة مؤكدا اعتماده بصفة أساسية على محمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا، إضافة إلى احتمالية عودة أحمد ياسر ريان والتعاقد مع مهاجم أفريقي، مما يزيد من صعوبه مشاركته في المباريات الموسم المقبل، خصوصا بعدما حصل اللاعب على فرصته كاملة في المشاركة ولم يستغلها بشكل قوي.





كان نادى الجونة أبدى رغبة التعاقد مع اللاعب في صفقة تتضمن تنازل الجونة عن بعض مستحقات والتر بواليا التي تقدر بمليون دولار.