موعد مباراة الإياب بين بيراميدز والرجاء في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

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موعد مباراة الإياب بين بيراميدز والرجاء في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية
الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:05 م
غدير أحمد
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وتقام مباراة الذهاب بين بيراميدز والرجاء المغربي، يوم الأحد المقبل، 20 يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.
وتولي مهمة إدارة المباراة الحكم البوروندي باسيفيك وينيامانا، ويعاونه المساعد الأول جيلبيرت شيرويت من كينيا والحكم المساعد الثاني ديك أوكيلو من أوغندا، والحكم الرابع بيتر كاماكو من كينيا.
وعلى الجانب الآخر، يتولى الحكم الجزائري مهدي عبيد تطبيق تقنية الفار، بحيث سيكون الحكم الأول للتقنية ويساعده مواطنه عبد الحق إيتشيلالي كمساعد أول، ومقران جوراري كمساعد فار ثان.
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