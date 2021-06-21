موعد مباراة الإياب بين بيراميدز والرجاء في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.





وتقام مباراة الذهاب بين بيراميدز والرجاء المغربي، يوم الأحد المقبل، 20 يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي.





وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





وتولي مهمة إدارة المباراة الحكم البوروندي باسيفيك وينيامانا، ويعاونه المساعد الأول جيلبيرت شيرويت من كينيا والحكم المساعد الثاني ديك أوكيلو من أوغندا، والحكم الرابع بيتر كاماكو من كينيا.





وعلى الجانب الآخر، يتولى الحكم الجزائري مهدي عبيد تطبيق تقنية الفار، بحيث سيكون الحكم الأول للتقنية ويساعده مواطنه عبد الحق إيتشيلالي كمساعد أول، ومقران جوراري كمساعد فار ثان.