موعد مباراة ويلز في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا

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موعد مباراة ويلز في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا
الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:07 م
غدير أحمد
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تأهل منتخب ويلز إلى الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم رغم خسارتها أمام إيطاليا 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى.
وضمنت إيطاليا في وقت سابق التأهل، بينما حسمت ويلز الصعود على حساب سويسرا بفارق الأهداف.
وحجز المنتخب الويلزي تذكرة دور ثمن النهائي كوصيف رغم خسارته بعد أن تجمد رصيده عند 4 نقاط.
وستلعب إيطاليا في دور الستة عشر مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة (أوكرانيا أو النمسا)، بينما تواجه ويلز بطل المجموعة الثانية ( المتوقع بلجيكا).
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