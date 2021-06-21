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موعد مباراة ويلز في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا

الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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تأهل منتخب ويلز إلى الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم رغم خسارتها أمام إيطاليا 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى.

وضمنت إيطاليا في وقت سابق التأهل، بينما حسمت ويلز الصعود على حساب سويسرا بفارق الأهداف.

وحجز المنتخب الويلزي تذكرة دور ثمن النهائي كوصيف رغم خسارته بعد أن تجمد رصيده عند 4 نقاط.

وستلعب إيطاليا في دور الستة عشر مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة (أوكرانيا أو النمسا)، بينما تواجه ويلز بطل المجموعة الثانية ( المتوقع بلجيكا).

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