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وزيرة الصناعة تشكل لجنة لدراسة مطالب أهالي قرى نجع حمادي

الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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قررت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، تشكيل لجنة من الوزارة لزيارة قريتي أبوحزام، وحمر دوم بنجع حمادي الأسبوع المقبل لمعرفة احتياجتهما.


وأصدرت وزيرة الصناعة والتجارة تعليماتها بمعرفة إحتياجات المواطنين ومطالبهم من المشروعات الصغيرة والخدمية، وطلبت من اللجنة موافاتها بتقرير كامل الاسبوع المقبل والتنسيق مع محافظ قنا.


جاء ذلك خلال إستقبال وزيرة الصناعة والتجارة، للنائب مصطفي بكري، الذي قدم لها طلبا باسمه وأسماء النواب هشام الشعيني، وخالد خلف الله، وفتحي قنديل، وسيد المنوفي، ومحمد كمال موسي.


كان النائب مصطفي بكري ومعه عدد من النواب والعمد والمشايخ قد زاروا أبوحزام، السبت الماضي، بهدف التواصل مع العائلات بعد أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها القرية.

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