239.8 مليار دولار حجم التجارة بين الصين والدول العربية في 2020

قال نائب وزير التجارة الصيني إن حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية وصل إلى 239.8 مليار دولار في 2020 حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري لها.





ونقلت (شينخوا) عن تشيان مينج القول إن صادرات الصين إلى الدول العربية بلغت 123.1 مليار دولار في 2020 بزيادة 2.2% سنوية رغم تأثيرات الجائحة. مؤكدا أن المنتجات الميكانيكية والكهربائية والمنتجات ذات التقنيات الفائقة والحديثة سجلتا زيادة بنسبة 6.1% و 3.3% على التوالي لتشكلا 67.4% من الصادرات.





وأضاف أن رصيد الاستثمار الصيني المباشر في الدول العربية بلغ 20.1 مليار دولار حتى نهاية 2020 في حين بلغ إجمالي استثمارات الدول العربية في الصين 3.8 مليار دولار. وتغطي تلك الاستثمارات العديد من المجالات مثل النفط والغاز والبنية التحتية والتصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة الكهربائية وغيرها.



