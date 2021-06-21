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أمريكا تعلن عن إعصار قوي بولاية شيكاغو

الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:11 م
إعصار - أرشيفية
إعصار - أرشيفية
وكالات
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وصل إعصار قوي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إلى ضواحي مدينة شيكاغو الأمريكية، مع ظهور حطام على شاشات الرادار، وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية بالولايات المتحدة.

 

ونشرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في شيكاغو، تغريدة على "تويتر"، قالت فيها إن السلطات المحلية حثت السكان الذين يعيشون بالقرب من مدينتي دارين وبور ريدج، على بعد نحو 32 كيلومترا جنوب غربي شيكاغو على الاحتماء الساعة 11:15 مساء بالتوقيت المحلي.

 

وحتى الآن، لم تتوافر معلومات عن مدى الضرر والإصابات المحتملة.

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ولاية شيكاغو اعصار قوي أمريكا

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