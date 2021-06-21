Advertisements

الهجرة: تنظيم ملتقى بين الشباب الذين سيلتحقون بالجامعات بالخارج وأعضاء "MEDCE"

الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
Advertisements
في إطار الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، والتي أطلقتها وزارة الهجرة في يناير الماضي لخلق مكون رئيسي لجميع الفاعليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج، تعتزم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تنظيم ملتقى يجمع بين الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالجامعات بالخارج لاستكمال دراستهم هذا العام، وبين شباب الدارسين بالخارج، قبل مغادرتهم، وذلك في منتصف أغسطس المقبل. 

ومن جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، أن هدف الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج بالأساس هو ربط شباب الدارسين بالخارج بوطنهم الأم، ودمجهم في الجهود المبذولة للدفاع عن مصر خارجيا، وتصحيح الصورة المغلوطة التي يروج البعض لها، من خلال إمدادهم بكافة المعلومات الخاصة بما يجري على أرض الوطن، بجانب الرد على كافة ما يدور في أذهانهم من تساؤلات حول التحديات والقضايا المثارة، لافتة في هذا الصدد إلى أنه قد تم تنظيم برنامج تعريفي شامل لهم، ليتعرفوا على جوانب التطور والإنجازات التي تحدث في مصر، كما تم تنظيم زيارات ولقاءات متنوعة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية؛ بهدف تعريفهم بما يدور على الساحة المصرية، من تحديات وجهود التنمية في القطاعات المختلفة، وتنظيم برامج تدريبية مصغرة لهم في الوزارات التي تتناسب مع تخصصاتهم.

وقالت وزيرة الهجرة إن الملتقى الذي سيتم تنظيمه ويجمع بين الطلاب الجدد وشباب الدارسين بالخارج، يستهدف تبادل الخبرات والتنسيق بين شباب الدارسين بالخارج والطلاب المتواجدين في نفس جامعاتهم لتسهيل مهمتهم فور وصولهم، داعية الطلاب الجدد الذين سيغادرون للدراسة بالخارج، إلى المشاركة في الملتقى بالتسجيل عبر الرابط التالي: https://forms.gle/MhMExdUqN13nUA9k6 

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم: "إن الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج تتضمن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "MEDCE"، وهو المركز الأول من نوعه في مصر والمنطقة، ويعمل على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج واستدامة التواصل معهم، من خلال إطلاق منصة تفاعلية كاملة للمركز تستهدف جميع المصريين الدارسين بالخارج وجمعهم لدعم وطنهم معرفيا وبحثيا سواء اختاروا العودة إلى البلاد أو العمل خارجها.

وأكدت وزيرة الهجرة أن هؤلاء الشباب هم رصيد مصر من القوة الناعمة في الخارج، ولو قرروا العودة إلى مصر في ختام دراستهم، فإن وطنهم يفتح ذراعيه مرحباً بهذه النخب المتميزة من شباب مصر.

أخبار تهمك

راموس مطلوب في الدوري الإيطالي

منذ أقل من ساعتين

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ يوم

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

مهاجم الأهلي يرفض الدخول في صفقة تبادلية

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الرجاء يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع سفيان رحيمي

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 ص

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

01:43 م

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

09:00 ص

مهاجم الأهلي يرفض الدخول في صفقة تبادلية

02:39 م

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى