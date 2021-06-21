خبيرة : توقعات بإستمرار الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة المصرية

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أنه علي الرغم من الأداء السلبي للمؤشر الرئيسي للبورصة طوال أكثر من أسبوعين وعدم قدرتة علي الارتفاع الي مستوي 10000 نقطة، والتي كانت تعتبر منطقة دعم رئيسية ولكن بسبب الأداء السلبي للبنك التجاري الدولي بقي أدناها وكان مرشح للوصول الي مستوي 9500 نقطة ، إلا ان تدني أسعار الأسهم القيادية أغرت المؤسسات لتكوين مراكز شرائية تجميعية في أسهم المؤشرات كافة للإستفادة من الإنتعاشة المتوقعة في المؤشرات خلال الفترة القادمة ، مدعومة بالسيولة القوية والتي تتجاوز الـ 3 مليار جنية في الجلسة الواحدة .









وأوضحت الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أن المؤشر الرئيسي هو المنافس للمؤشرات الفرعية في إجتذاب السيولة بل في الإ رتفاع بنسبة تفوق 1% بعد حالة من التذبذب في الأداء وبعد فترة من عدم القدرة علي الإستقرار في المنطقة الخضراء ، فمنذ جلسة الاحد الماضي ومن الملاحظ تواجد حالة من الإستحواذات من قبل المؤسسات وخاصة المحلية والاجنبية بعد طوال فترة المبيعات التي إنتهجتها في الفترات السابقة حتي إنها أصبحت تستحوذ علي نسبة تفوق الـ 80% من التعاملات .





وأضافت الخبيرة ، أنه علي الرغم من نتائج أعمال العديد من الشركات الجيدة والمحققة نمو في الارباح ، إلا ان تفاعل السوق مع الأخبار ليس بنفس قوة الخبر ولا في لحظيتة ، ويرجع ذلك الي تركيز السيولة في الفترات السابقة في أيدي الأفراد والتي تتسم تعاملاتهم إما بالمتاجرة السريعة أو بالمضاربة ، مهتمين بالأسهم التي تحقق طفرات سعرية حتي لو كانت بدون أخبار وبناء علي دخول سيولة مركزة في السهم .







