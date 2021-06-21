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"نقل البرلمان": لدينا ٢٠٠ طلب إحاطة 90% منهم متعلق بالكباري

الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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عقدت لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا لها، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وشهد اجتماع اللجنة، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاه على الطريق الزراعي أو نفق يمر أسفل السكة الحديد والطريق الزراعي بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب، بمحافظة القليوبية.

من جانبها، قالت النائبة سولاف درويش، إنه على جانبي الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، عند قرية سنديون يوجد ١٠٠٠ فدان تقريبا، يقوم برعايتها العديد من العمال والفلاحين، الذين تضطرهم ظروف عملهم لعبور الطريق السريع، مما ينتج عنه العديد من الحوادث.

وأضافت "درويش"، في كلمتها أمام اجتماع لجنه النقل والمواصلات، أن النفق الذي يمر على الطريق الزراعي، الذي يعبر منه الأهالي للذهاب لأعمالهم بدأت عملية تطويره منذ ٦ شهور، ولم تنتهي إلي الآن مما أدي إلي حدوث كوارث.

فيما قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إنه سيتم تشكيل لجنة للمعاينة حتي نري بأعيننا ويتم كتابة تقرير مفصل، لايجاد الحل المناسب، لمعالجة مشكلات الطريق الزراعي، وحتي نستطيع أن نقوم بدورنا في الحفاظ علي حياة المواطن، مضيفا أنه سيشارك في اللجنة نواب من لجنة النقل بالإضافة للنائبة سولاف درويش مقدمة طلب الإحاطة ستتوجه اللجنة الأربعاء القادم للمعاينة علي أرض الواقع.

وأعلن رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن اللجنة ستظل تعمل حتي الأول من أكتوبر القادم، لافتا إلى أن اللجنة لديها ٢٠٠ طلب إحاطة ٩٠% منهم متعلق بالكباري، وبالتالي نحن بحاجة إلي المرونة في التعامل بيننا وبين الحكومه بهدف تحقيق المصلحة الوطنية وحماية المواطنين الذين يمرون على الطريق الزراعي.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، أننا نري بأعيننا ما تقوم به الدوله وتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة السرعه والإنجاز من اجل ان يكون هناك مصر الحديثة، وبالتالي لابد أن يكون هناك تعاون بين الجميع.

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