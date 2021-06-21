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١٥ فيلما ضمن برنامـج أفلام أسبوع جوته بالقاهرة.. تعرف على جدول العروض

الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعلن معهد جوته القاهرة عن برنامج أفلام أسبوع جوته الذي سينظم في الفترة من ٢٥ يونيو إلى ٢ يوليو ٢٠٢١، ويضم جدول العروض ١٥ فيلماً تشمل باقة مختارة من الأفلام الألمانية الحديثة بالإضافة إلى بعض الأفلام العربية والعروض الخاصة والعروض الأولى لأفلام حديثة الإنتاج التي تنوع ما بين الروائية الطويلة والوثائقية والتجريبية التي تم عرضها في عديد من المهرجانات الدولية سواء العام الحالي او العام الماضي، ومن مصر يعرض يوم الثلاثاء ٢٩ يونيو فيلم (ع السلم) من إخراج نسرين الزيات، وفي يوم الخميس ١ يوليو يعرض فيلم (عاش يا كابتن) من إخراج مي زايد، كما يعرض يوم الجمعة ٢ يوليو فيلم (دروس وخرائط) من إخراج فيليب رزق.

وسوف يستقبل معهد جوته في القاهرة والإسكندرية عن طريق التسجيل أعداد محدودة من الجمهور مراعاةً للإجراءات الاحترازية، إلا أن أغلب الأفلام ستكون متاحة على منصة "جوته حسب الطلب Goethe on Demand" خلال أسبوع الأفلام بصورة مجانية للمقيمات والمقيمين ين في مصر.
 
وفيما يلي عرض برنامج الأفلام بالتفصيل

ويُعرض فيلم برلين ألكساندربلاتز يوم الجمعة، ٢٥ يونيو ٢٠٢١الساعة الخامسة مساءً، وهو من إخراج بورهان قرباني. 

والساعة الثامنة مساءً نقاش مع مخرج الفيلم بورهان قورباني عبر تطبيق زووم. 

والسبت، ٢٦ يونيو ٢٠٢١ مخصص للأفلام كلاسيكية المُرممّة
، فيُعرض فيلم تماثيل الشمع في تمام الساعة السادسة مساءً، وهو من إخراج باول ليني. 

والساعة الثامنة مساءً يُعرض فيلم مدينة تبحث عن قاتل
ألمانيا، وهو من إخراج فريتس لانج. 

ويُعرض يوم الأحد، ٢٧ يونيو ٢٠٢١ الساعة السادسة مساءً
عرض فيلم البحر البنفسجي، وهو من إخراج أمل الزقوط وخالد عبد الواحد. 

والساعة السابعة مساءً نقاش مع صناع الفيلم عبر تطبيق زووم. 

والساعة الثامنة مساءً يُعرض فيلم أوندين، وهو من إخراج كريستيان بيتزولد. 

والساعة: ٩:٣٠ مساءً نقاش مع صناع الفيلم عبر تطبيق زووم. 

ويُعرض يوم الإثنين٢٨ يونيو ٢٠٢١ الساعة السادسة مساءً
كيرف بول – نحن نصنع الحقيقة، وهو من إخراج يوهانس نابر. 

ويُعرض الساعة الثامنة مساءً أوفسايد الخرطوم
السودان، النرويج، الدنمارك وفرنسا، وهو من إخراج مروة زين. 

والساعة: ٩:٣٠ مساءً نقاش مع مروة زين عبر تطبيق زووم. 

ويُعرض يوم الثلاثاء، ٢٩ يونيو ٢٠٢١ الساعة السادسة مساءً
 فيلم منفى، وهو من إخراج فيزار مورينا. 

والساعة الثامنة مساءً عرض فيلم ع السلم، وهو من إخراج نسرين الزيات، يعرض الفيلم بحضور المخرجة نسرين الزيات وتبث المناقشة على Facebook Live-streaming

ويُعرض يوم الأربعاء، ٣٠ يونيو ٢٠٢١ الساعة السادسة مساءً فيلم أنت القضية، وهو من إخراج أليسون كون، 
يعقب العرض مناقشة مع مخرجة الفيلم أليسون كون عبر تطبيق زووم

ويُعرض الساعة الثامنة مساءً فيلم قفص السكر، وهو من إخراج زينة القهوجي، يعقب العرض نقاش عبر زووم مع صانعة الفيلم زينة القهوجي.

ويُعرض يوم الخميس ١ يوليو ٢٠٢١ الساعة السادسة مساءً
 فيلم عاش يا كابتن، وهو من إخراج مي زايد بحضور مخرجة الفيلم مي زايد ويتبعه نقاش معها في قاعة الفعاليات

ويُعرض الساعة الثامنة مساءً فيلم منفى، وهو من إخراج فيزار مورينا. 

ويُعرض يوم الجمعة، ٢ يوليو ٢٠٢١ الساعة السادسة مساءً دروس خرائط إخراج فيليب رزق، يعقب العرض مناقشة عبر زووم مع مخرج الفيلم فيليب رزق. 

ويُعرض الساعة الثامنة مساءً كليو، وهو من إخراج إريك شميدت، وهو فيلم يعرض على منصة جوته حسب الطلب فقط، والفتى المشاغب فيلم روائي للمخرج أوسكار رولر

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