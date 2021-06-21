روسيا: جرحى بتصادم حافلتين في إقليم كراسنودار

أفادت وكالة "إنترفاكس"، اليوم الاثنين، باصطدام حافلتين تقلان أطفالا في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا، بعد أن تعطلت فرامل إحداهما، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني، قوله: "وقع حادث في منطقة توابسي على البحر الأسود. أثناء تحرك قافلة على متنها أطفال تتكون من 10 حافلات تعطلت الفرامل في إحدى هذه الحافلات، واصطدمت بالحافلة التي أمامها. ونتيجة لذلك، أصيب تسعة أشخاص: ثمانية أطفال وسائق الباص".

وأضاف: "تم إجلاء جميع ركاب الحافلتين على وجه السرعة. اشتعلت النيران في إحداهما بعد الاصطدام".