Advertisements

روسيا: جرحى بتصادم حافلتين في إقليم كراسنودار

الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

أفادت وكالة "إنترفاكس"، اليوم الاثنين، باصطدام حافلتين تقلان أطفالا في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا، بعد أن تعطلت فرامل إحداهما، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات.

 

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني، قوله: "وقع حادث في منطقة توابسي على البحر الأسود. أثناء تحرك قافلة على متنها أطفال تتكون من 10 حافلات تعطلت الفرامل في إحدى هذه الحافلات، واصطدمت بالحافلة التي أمامها. ونتيجة لذلك، أصيب تسعة أشخاص: ثمانية أطفال وسائق الباص".

 

وأضاف: "تم إجلاء جميع ركاب الحافلتين على وجه السرعة. اشتعلت النيران في إحداهما بعد الاصطدام".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

روسيا حادث تصادم حافلتين

أخبار تهمك

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مدرب الرجاء يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع سفيان رحيمي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 16 ساعة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

راموس مطلوب في الدوري الإيطالي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم الأهلي يرفض الدخول في صفقة تبادلية

منذ ساعة و 18 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مقتل أكثر من 50 شخصا في انقلاب حافلة بكينيا

مقتل 19 شخصا بتصادم حافلتين في باكستان

ارتفاع عدد المصابين في فيضانات إقليم كراسنودار بروسيا لـ724 شخصا

فرنسا: مصرع سائق في احتجاجات "السترات الصفراء"

سقوط جرحى بانقلاب حافلة ركاب في روسيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 ص

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

01:43 م

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

09:00 ص

مهاجم الأهلي يرفض الدخول في صفقة تبادلية

02:39 م

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى