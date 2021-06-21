بالأرقام.. هكذا تحسنت نسبة المتعافين من كورونا في مصر





شهدت الأيام الأخيرة تحسن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في مصر، في ظل الانخفاض المستمر لأعداد الإصابات بسبب إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.





وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.





وفيما يلي يقدم "الفجر" تسلسل زمني يكشف كيف تحسنت نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الأخيرة:





- قبل أسبوع من الآن كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية 73.4 % بعد ارتفاع إجمالى المتعافين لـ200273 حالة حتى اليوم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



- وفي 14 يونيو شهدت مصر إرتفاع طفيف في نسب التعافي حيث كشفت وزارة الصحة والسكان وقتها عن بلوغ نسبة التعافي من فيروس كورونا 73.5% داخل مستشفيات العزل بالجمهورية.



- وفي 16 يونيو أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 202650 وقتها.



- الساعات الأخيرة كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، أن نسبة التعافى من فيروس كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية 74.1 % بعد تعافي 205613 حتى اليوم.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

