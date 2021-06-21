تعرفي على الطريقة الصحيحة للاحتفاظ بزيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون مفيد جدا في حياتنا ولا يمكننا الاستغناء عنه، ولكن هناك طريقة صحيحة علينا حفظه لكي لا يتلف بسرعة ولا يفقد فوائده الصحية ومذاقه الطيب، ومن هنا إليكم الخطوات التي تمكننا من حفظ زيت الزيتون بالشكل الصحيح، وهي كالتالي:





- علينا الإنتباه إلى أن تكون درجة حرارة حفظ زيت الزيتون معتدلة، بحيث لا تزيد عن 14 درجة مئوية في حال كان المطبخ دافئاً,





- الأفضل الإحتفاظ به داخل الثلاجة.





- لا يجب أن يظل زيت الزيتون لفترات أطول من المعتاد، لأنه من الممكن أن يتحلل وترتفع نسبة الحموضة فيه ويتغير طعمه، والأسوأ أنه قد يصبح ضاراً بالصحة.





- من المعروف أن أفضل زيت زيتون يمكن شراؤه هو بعد موسم الحصاد الزيتون بفترة تتراوح ما بين الـ3 أشهر ولا تتعدى العام.





- علينا أن نراعي العبوات التي نحفظ فيها زيت الزيتون، ويعتبر الزجاج الملون أو عبوات الاستانلس المقاوم للصدأ أو عبوات الفولاذ، العبوات الأنسب لتعبئة زيت الزيتون.