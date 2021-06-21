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سلطة البطاطس بالمايونيز.. طريقة التحضير
الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:33 م
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المقادير
- مقادير الصلصة :
المايونيز : 3 ملاعق كبيرة
لبن زبادي : 2 ملعقة كبيرة
الشبت : ربع كوب (أو بقدونس مفروم ناعم)
عصير الليمون : حسب الرغبة (حامض)
- البطاطس : 3 حبات (مسلوقة ومقطّعة مكعبات كبيرة الحجم)
طريقة التحضير
ضعي في وعاء المايونيز، والزبادي، والشبت، وعصير الليمون الحامض.
حرّكي جيداً حتى تتجانس المكوّنات ثمّ اسكبي المزيج فوق البطاطس وحرّكي من جديد.
اسكبي البطاطس في طبق التقديم وقدّميها على سفرتك.
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