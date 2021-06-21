سلطة البطاطس بالمايونيز.. طريقة التحضير

المقادير

- مقادير الصلصة :

المايونيز : 3 ملاعق كبيرة

لبن زبادي : 2 ملعقة كبيرة

الشبت : ربع كوب (أو بقدونس مفروم ناعم)

عصير الليمون : حسب الرغبة (حامض)

- البطاطس : 3 حبات (مسلوقة ومقطّعة مكعبات كبيرة الحجم)

طريقة التحضير

ضعي في وعاء المايونيز، والزبادي، والشبت، وعصير الليمون الحامض.

حرّكي جيداً حتى تتجانس المكوّنات ثمّ اسكبي المزيج فوق البطاطس وحرّكي من جديد.