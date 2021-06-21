22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الزمالك













اختار حمد عظيمة المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق مدينة العين السخنة، استعدادا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها في السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وخالد مصطفى وعاصم سعيد وأحمد صبيحة وفارس طارق وأحمد متعب ومحمد دسوقي وعماد فتحي وصلاح عاشور ومصطفى شبيطة ومحمد مخلوف وأحمد عادل ميسي وهشام محمد وإسلام صالح وباسم مرسي وعبد الله مجدي وأحمد أمين أوفا وباولن فوافي وسعيد الونش.

وغادر اللاعبون المختارون في قائمة المباراة القاهرة ظهر اليوم للانتظام في المعسكر المغلق بالعين السحنة، على أن يؤدي الفريق مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الزمالك على ملعب فندق إقامة الفريق.