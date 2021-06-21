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خطوات إعداد ستيك الدجاج بالليمون

الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
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المقادير
- صدر الدجاج : 500 غراماً
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة
- عصير الليمون : ثلث كوب (حامض)
- الماء : 3 ملاعق كبيرة
- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (بحرارة الغرفة)
- الثوم : 4 فصوص (مفروم)
- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مبشور)
- دقيق : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
في وعاء، ضعي الدجاج ونكهي بالملح والفلفل الأسود.
قلبي المكونات جيداً حتى تتداخل.
في مقلاة واسعة على نار متوسطة، حمي الزيت النباتي ثم أضيفي صدور الدجاج واتركيها حتى تنضج مع التقليب من حين لآخر.
في مقلاة ثانية على نار متوسطة، ذوبي الزبدة ثم أضيفي عصير الليمون الحامض، الثوم، الدقيق، الماء والزنجبيل ونكهي بالملح.
اخلطي المكونات حتى تتجانس واستمري بالتحريك حتى يغلي الخليط ويكثف.
أضيفي قطع الدجاج على خليط الليمون في المقلاة واتركيها على نار خفيفة لحوالي 10 دقائق إضافية مع التقليب من حين لآخر.

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