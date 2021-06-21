أنشيلوتي يخطط لخطف نجم إيفرتون





كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني يخطط للتعاقد مع أحد نجوم إيفرتون الإنجليزي ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم من أجل إعادة بناء الفريق الملكي.





وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن إيفرتون من يعاني ضغوط اقتصادية بعد خسارة 240 مليون جنيه إسترليني في آخر موسمين مما قد يدفع إدارة النادي للموافقة على بيع نجم الفريق الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين مقابل 50 مليون إسترليني.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن أنشيلوتي رحل عن تدريب إيفرتون بدون مقاومة تذكر من إدارة النادي على الرغم من امتداد عقده لـ3 مواسم إضافية، حيث ساهم رحيله في تخفيض التكاليف التي يتكبدها النادي في أجره.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ليوين يقدم مستويات لافتة للنظر وتبلغ قيمته أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني إلا أن الوضع المالي الصعب لإيفرتون ومواجهة خطر الصدام مع قواعد اللعب المالي النظيف قد تدفع النادي لبيع بأقل من قيمته وهو الأمر الذي يدركه أنشيلوتي جيدًا.





ولفتت الصحيفة البريطانية أن أنشيلوتي يرغب في التعاقد أيضًا مع الألماني تيمو فيرنر نجم تشيلسي إلا أن المدير الفني للبلوز الألماني توماس توخيل يرغب في الاحتفاظ بخدمات نجمه الألماني.



