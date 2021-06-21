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القوى العاملة: توفير فرص تدريب وتعيين بمرتبات تبدأ من 1500 جنيه بالإسكندرية

الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:39 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية اليوم أنه بدأ من غدا قبول طلبات راغبى التدريب من أجل التشغيل بمرتبات تبدأ من 1500 جنيه مدفوعة التأمينات والضرائب.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح ياسر سعيد مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة للتدريب والتعيين بشركة جلوبال سكيورتى لوجيستك، إحدى قطاعات الإنتاج الحربى على مهنة فرد أمن، ومشرف أمين، ويتم التدريب على دورة تدريبية متخصصة قبل بداية العمل، والمرتبات تبدأ من 1500 جنيه مدفوعة التأمينات والضرائب، وعدد ساعات العمل 8 ساعات، بنظام الـ 3 ورديات، ويتم التوزيع بالقرب من محل السكن، فضلا عن استلام يونيفورم، وساعات العمل الإضافية بأجر، بالإضافة إلى حوافز وترقيات الكفاءة والأمانة.

وأضاف مدير المديرية أنه يشترط فى المتقدم ألا يقل المؤهل عن متوسط، ذكور فقط، السن من 21 سنة وحتى 50 سنة، إرفاق صورتين شخصيتين.

وقال مدير المديرية، إن الراغبين فى العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية شارع الدكتور سيد فهمى من مصطفى كامل، خلف نقابة الأطباء سموحة من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا، وسوف يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية بعد استلام الطلبات.

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