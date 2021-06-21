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لصاحبات البشرة الجافة.. "مزيل مكياج" بمكونات طبيعية
الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:35 م
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في السطور التالية نقدم لك عزيزتي الفتاة التي تهتم بوضع المكياج، وترغب في إعداد مزيل مكياج طبيعي ومناسب لبشرتها الجافة لإزالة المكياج والتخلص من الشوائب العالقة بالبشر، ولتحضير مزيل مكياج طبيعي للبشرة الجافة، إليكم التالي:
زيت جوز الهند
كل ما عليكِ فعله هو وضع القليل من زيت جوز الهند على قطنة نظيفة، وتمريرها على بشرتك للتخلص من بقايا المكياج في ثوانٍ معدودة.
زيت اللوز الحلو
قد لا يكون زيت اللوز الحلو شائعاً مثل زيت جوز الهند، ولكن يسهل الحصول عليه، واستحدامه كمزيل للمكياج للبشرة الجافة، فهو لطيف للغاية وخفيف على البشرة، وليس له رائحة أيضاً، مما يجعله خياراً مثالياً لصاحبات البشرة الجافة.
زيت الجوجوبا
يتميز زيت الجوجوبا بخصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، لذا يُمكن استخدامه كمزيل للمكياج للبشرة الجافة، لتخليصها من الشوائب التي تسد المسام والجلد الميت والبكتيريا التي تُسبب ظهور البثور وحب الشباب.
زيت الزيتون
يُعرف زيت الزيتون منذ قرون ماضية، بأنه عنصر أساسي في صناعة الكثير من مستحضرات الجمال، لذا يُمكنكِ استخدامه كمزيل للمكياج للبشرة الجافة، حيث يمنحها ترطيباً مثالياً بعد إزالة المكياج.
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