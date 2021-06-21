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تعرفي على فوائد الفراولة لبشرة العروس

الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
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تتميز فاكهة الفراولة بخصائص جمالية لا تُعد ولا تحصى وتناسب بشرة العروس، وتعزز من جمالها يوم الزفاف، ومن فوائد الفراولة ما يلي:

خلطة الفراولة لتنعيم البشرة
تحتوي الفراولة على مواد غذائيّة مُفيدة للبشرة، مثل مضادات الأكسدة، وحمض ألفا هيدروكسي، وفيتامين ج، وحمض الساليسيليك، وتُعتبر مُقشراً فعّالاً لإزالة الخلايا الميتة، وإنتاج خلايا جلديّة جديدة.

المكوّنات:
حبتان إلى ثلاث حبّات من الفراولة الطازجة.

طريقة التحضير والإستخدام:
تُهرس حبّات الفراولة جيّداً في وعاء صغير للحصول على معجون سلس. 
توضع على بشرة الوجه، وتفرك بلطف باستخدام الأصابع. 
تترك على البشرة لمدّة 15-20 دقيقة. 
تُغسل البشرة بالماء الدافىء. 
تُكرّر مرّتين في الأسبوع.

الفراولة وزيت الزيتون والسكر لتقشير البشرة
تثساعد هذه الخلطة في تعزيز صحة بشرة العروس ومنحها ملمساً ناعماً

المكوّنات:
قطع من الفراولة الطازجة.
ملعقة صغيرة من السكر.
ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والإستخدام:
تُهرس الفراولة جيداً، ويُضاف لها السكّر، وزيت الزيتون، وتُمزج المكوّنات جيّداً. توضع على البشرة، وتُفرك برفق باستخدام أطراف الأصابع على شكل حركات دائريّة. تترك على البشرة لمدّة لاتقل عن 15 دقيقةً. تُغسل البشرة بالماء العادي. تكرر العمليّة يومياً.

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